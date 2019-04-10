В Саратовской области впервые проверят качество уроков физкультуры

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-10T15:10:18+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 8-12 апреля проводит национальное исследование качества образования по физкультуре в 6 и 10 классах.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергей Кравцова, такое мероприятие проходит в стране впервые. Оно должно показать уровень преподавания физкультуры и дать понимание, что нужно улучшить.

Исследование в Саратовской области пройдет в конце мая среди учеников, которые относятся к основной медицинской группе здоровья, в спортзале с использованием стандартного оборудования, инвентаря, в присутствии медработника.

Каждый участник исследования должен пройти анкетирование и выполнить четыре задания , которые покажут навык игровыми видами спорта, гимнастику с элементами акробатики, технику выполнения упражнений из ГТО и общую физподготовку. Оценивать выполнение будут эксперты-учителя, каждый из которых преподает не менее трех лет.

Все упражнения проводятся в зоне комфорта, можно выбрать себе задание по душе, никакого выполнения нормативов от детей не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU