2019-04-10T15:09:26+03:00
Общество

Лесхозы Саратовской области получат 345,5 млн рублей на новую технику

Еще появится лесопожарная техника
Дарья Вострикова
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Впервые за последние 10 лет лесхозы Саратовской области получат новую технику и оборудование благодаря нацпроекту «Экология», инициированному Президентов России Владимир Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии области, в ближайшие три года из федерального бюджета регион получит 345,5 млн рублей. В 2019 году Саратовская область уже получила 114 млн рублей, из которыъ 18,9 млн направлено на лесовосстановление.

Предусмотрена закупка лесохозяйственной и лесопожарной техникой на 95 млн рублей. Это 24 комплекса на базе автомобиля УАЗ, 30 колесных тракторов, один бульдозер с комплектом навесного оборудования и один седельный тягач для перевозки бульдозера, а также 10 единиц оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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