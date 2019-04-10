В Волжском районе Саратова разберутся с парковкой на тротуарах

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-10T14:34:06+03:00

Об этом заявил глава района

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Вчера, 9 апреля, глава администрации Волжского района Саратова Сергей Бровкин встретился с местными жителями.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, он рассказал горожанам о работах по вывозу сухих веток, ликвидации двух свалок, очистки тротуара от снега и наледи.

На пересечении улиц Чернышевского и Соляной засыпали яму на проезжей части, дорогу приведут в порядок после замены трубопровода.

До конца недели на улице Соляной опилят деревья и установят временное ограждение тротуара от проезжей части.

Глава района дал поручение заместителю главы администрации по благоустройству контролировать ситуацию с водителями, которые оставляют свой транспорт на тротуаре, а именно отправлять снимки с машинами-нарушителями в городское ОГИБДД.

Сергей Бровкин добавил, что в 2019 году планируется отремонтировать дорогу и тротуар на соляной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU