В Волжском районе Саратова разберутся с парковкой на тротуарах
Вчера, 9 апреля, глава администрации Волжского района Саратова Сергей Бровкин встретился с местными жителями.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, он рассказал горожанам о работах по вывозу сухих веток, ликвидации двух свалок, очистки тротуара от снега и наледи.
На пересечении улиц Чернышевского и Соляной засыпали яму на проезжей части, дорогу приведут в порядок после замены трубопровода.
До конца недели на улице Соляной опилят деревья и установят временное ограждение тротуара от проезжей части.
Глава района дал поручение заместителю главы администрации по благоустройству контролировать ситуацию с водителями, которые оставляют свой транспорт на тротуаре, а именно отправлять снимки с машинами-нарушителями в городское ОГИБДД.
Сергей Бровкин добавил, что в 2019 году планируется отремонтировать дорогу и тротуар на соляной улице.
ИСТОЧНИК KP.RU