Только один день саратовцы смогут отправить открытку «Наш Гагарин!»
В Энгельсском районе 12 апреля состоится специальное гашение открытки «Наш Гагарин!», изданной к Дню космонавтики.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС Саратовской области, оттиск памятного штемпеля «Гагаринское поле» в этот день смогут поставить все граждане прямо в выездном отделении почты, которое будет работать на месте приземления первого космонавта планеты.
Директор Саратовского филиала Почты России Булат Ахметзянов отметил, что марки и конверты с космической тематикой радуют граждан уже более 60 лет, а эта открытка поможет перенести каждого в Саратовскую область, к месту приземления космонавта.
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ИСТОЧНИК KP.RU