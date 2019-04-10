В Саратовской области может появится сборная киберспортсменов

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-10T14:14:14+03:00

Это соревнования на основе видеоигр

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В апреле министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов подписал приказ о государственной аккредитации новых спортивных федераций, вдобавок к 83 существующим.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в список добавились областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» и Саратовская региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация стрельбы из лука Саратовской области».

Теперь в регионе могут появится сборные для участия в выездных соревнованиях, проводить состязания на территории области и вносить представления на получение спортсменов почетных званий.

ИСТОЧНИК KP.RU