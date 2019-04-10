2019-04-10T14:11:22+03:00
Общество

СГЮА приглашает саратовцев написать «Тотальный диктант – 2019»

Международная акция пройдет 13 апреля
Екатерина Семенова
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В эту субботу, 13 апреля, в Саратовской государственной юридической академии традиционно пройдет международная акция «Тотальный диктант – 2019», в которой могут принять участие все желающие.

Текст диктанта каждый год специально для акции пишет известный литератор. В этом году автором стал российский писатель Павел Басинский. СГЮА уже третий год подряд становится местом проведения этой акции. В этот раз на базе академии одновременно будут работать сразу 10 площадок в учебных корпусах №1 (ул. Чернышевского, д. 104), №5 (ул. Вольская, 1), №6 (Молодежный пр-д, 4а) и №7 (ул. Осипова, 1).

«Диктаторами» в СГЮА в этом году станут журналисты ГТРК «Саратов» Лилия Матвеева и Татьяна Кудасова, артистка Саратовского государственного театра драмы им. И.А. Слонова Светлана Москвина, артистка ТЮЗа имени Ю.П. Киселева Татьяна Чупикова, писатель, лауреат независимой литературной премии «Дебют» (2013) Екатерина Иванова, заслуженный учитель России Наталья Рожкова, врио заместителя начальника ГУ МВД России по Саратовской области, начальник Главного следственного управления Илья Земсков, доцент кафедры русского языка и культуры речи СГЮА Сергей Фолимонов, а также первый проректор, проректор по учебной работе СГЮА Сергей Туманов и проректор по воспитательной работе СГЮА Татьяна Кузнецова.

Для участия в Тотальном диктанте необходимо пройти регистрацию на официальном сайте акции www.totaldict.ru или заполнить необходимый формуляр на выбранной площадке в день проведения акции.

«Тотальный диктант – 2019» начнется в 15:00 по местному времени, регистрация участников – с 14:00. Дополнительную информацию по участию в акции «Тотальный диктант – 2019» на базе Саратовской государственной юридической академии можно получить по телефону: 8(8452) 299-050.

ИСТОЧНИК KP.RU

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