Саратов приводят в порядок 276 рабочих

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-10T14:12:13+03:00

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Сегодня, 10 апреля,276 рабочих и 115 единиц техники приводят Саратов в порядок.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, идет ремонт пешеходных направляющих на перекрестке улиц Московская и Чапаева и Соколовой, от Чапаева до Танкистов.

Рабочие опилят и снесут деревья, представляющие опасность для горожан на улице Тулайкова, Шехурдина и Московском шоссе, вымоют бордюры и ограждения на Аткарской, Большой Садовой, Шелковичной, Вокзальной, Аэропорт, 16-й Белоглинский проезд и других.

Кроме того, город скоро предстанет с обработанными розами и приведенными в порядок приствольными кругами деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU