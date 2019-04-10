Алевтина Лосина: Александр Романов — грамотный управленец, об этом говорит вся его трудовая деятельность

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-10T14:05:41+03:00

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Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алевтина Лосина прокомментировала избрание Александра Романова Председателем Саратовской областной Думы.

- Я рада, что пост Председателя Саратовской областной Думы занял Александр Романов – ответственный и принципиальный руководитель.

Очень важно то, что он умеет договариваться — сейчас, когда наша Дума окрашена в разные политические цвета, это незаменимое качество. Ведь «политика есть искусство возможного», и, уверена, Александр Сергеевич Романов сумеет слышать оппозицию.

В прошлом созыве мы с ним представляли Ртищевский избирательный округ — вместе проводили депутатские приемы, вместе занимались проблемами районов. Нашу совместную депутатскую деятельность можно охарактеризовать как конструктивное взаимодействие. Несмотря на то, что в этом созыве Александр Сергеевич представляет интересы избирателей Базарнокарабулакского округа, в Ртищевском его вспоминают с благодарностью и теплотой.

Также отмечу вклад Александра Сергеевича в работу комитетов областной Думы. Сейчас он возглавляет комитет по социальной политике, но также является активным законотворцем в комитете по аграрным вопросам. Не остается без его внимания и сфера культуры. Будучи главой Базарнокарабулакского района он стал инициатором создания районного художественного музея. По своему наполнению этот музей вполне столичного уровня. В прошлом году галерея отметила пятилетний юбилей — ее экспозиции выставлялись в региональном парламенте и неизменно вызывали большой интерес. Он грамотный управленец — об этом говорит вся его трудовая деятельность на руководящих должностях и в муниципалитете, и в Пенсионном фонде РФ по Саратовской области.

Уверена в том, что областная Дума под его председательством будет эффективно работать во взаимодействии с Правительством области и общественностью, добиваясь решения острых социальных вопросов. От души желаю Александру Сергеевичу вдохновения в работе! — отметила Алевтина Лосина.

ИСТОЧНИК KP.RU