Алевтина Лосина: Александр Романов — грамотный управленец, об этом говорит вся его трудовая деятельность
Председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алевтина Лосина прокомментировала избрание Александра Романова Председателем Саратовской областной Думы.
- Я рада, что пост Председателя Саратовской областной Думы занял Александр Романов – ответственный и принципиальный руководитель.
Очень важно то, что он умеет договариваться — сейчас, когда наша Дума окрашена в разные политические цвета, это незаменимое качество. Ведь «политика есть искусство возможного», и, уверена, Александр Сергеевич Романов сумеет слышать оппозицию.
В прошлом созыве мы с ним представляли Ртищевский избирательный округ — вместе проводили депутатские приемы, вместе занимались проблемами районов. Нашу совместную депутатскую деятельность можно охарактеризовать как конструктивное взаимодействие. Несмотря на то, что в этом созыве Александр Сергеевич представляет интересы избирателей Базарнокарабулакского округа, в Ртищевском его вспоминают с благодарностью и теплотой.
Также отмечу вклад Александра Сергеевича в работу комитетов областной Думы. Сейчас он возглавляет комитет по социальной политике, но также является активным законотворцем в комитете по аграрным вопросам. Не остается без его внимания и сфера культуры. Будучи главой Базарнокарабулакского района он стал инициатором создания районного художественного музея. По своему наполнению этот музей вполне столичного уровня. В прошлом году галерея отметила пятилетний юбилей — ее экспозиции выставлялись в региональном парламенте и неизменно вызывали большой интерес. Он грамотный управленец — об этом говорит вся его трудовая деятельность на руководящих должностях и в муниципалитете, и в Пенсионном фонде РФ по Саратовской области.
Уверена в том, что областная Дума под его председательством будет эффективно работать во взаимодействии с Правительством области и общественностью, добиваясь решения острых социальных вопросов. От души желаю Александру Сергеевичу вдохновения в работе! — отметила Алевтина Лосина.
ИСТОЧНИК KP.RU