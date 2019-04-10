2019-04-10T13:53:50+03:00
Общество

Депутат облдумы Алексей Антонов: Избрание спикером Александра Романова — наиболее правильно

Он поздравил его с избранием на пост
Екатерина Семенова
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Депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов прокомментировал избрание Александра Романова спикером регионального парламента.

- Рад поздравить Александра Сергеевича Романова и коллег по депутатской работе с избранием его на пост Председателя Саратовской областной Думы. Уверен, что это правильный выбор и наиболее оптимальный на сегодняшний день.

Есть поговорка: «Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя». Имя Александра Романова пользуется большим авторитетом не только среди парламентариев, но и у всех, кто когда-нибудь с ним сотрудничал. Он инициативен, всегда находится в поиске конструктивных решений. Он умеет среди потока славословий найти здравое зерно и развить тему. Недаром он возглавлял думский комитет по социальной политике — один из самых ответственных участков работы.

То, что он, как никто другой, находится, как говорят, «в теме», подтверждается его репутацией у избирателей. Дважды они доверили ему представлять свои интересы в региональном парламенте. В качестве управляющего регионального отделения Пенсионного фонда РФ, посещая самые отдаленные территории области, Александр Сергеевич имел возможность лучше узнать нужды людей и главные проблемы районов.

Как политик, как законотворец, как народный избранник он уже все доказал. Теперь, на должности Председателя Думы, ему предстоит доказать свою состоятельность и в этой сфере. Я всегда готов подставить ему плечо в самых разных вопросах.

Перед региональным парламентом поставлены масштабные задачи, справиться с ними можно только объединив усилия. Думаю, что Александр Романов — тот человек, который сможет это сделать, — отметил Алексей Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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