Ртищевец получил срок за самосуд над бывшим квартирантом подруги

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-10T13:53:25+03:00

Он избил его до смерти из-за ее жалоб

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Суд присяжных признал 37-летнего жителя Ртищево Павла Егорова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 28 февраля 2018 года мужчина пришел в гости к своей 49-летней приятельнице и ее 45-летней подруге, живущей в Ртищево и они устроили банкет. 1 марта 2018 года около 19:00 к ним заглянул 43-летний мужчина, который раньше жил у хозяйки дома. Павел вспомнил, что когда гость жил у его подруги, та жаловалась на грубость постояльца.

Осужденный начал лупить бывшего квартиранта ногами по голове и телу. Тот скончался на месте.

Хозяйка вызвала полицию, а гости поспешили уйти.

Несмотря на непризнание Павла Егоровым своей вины, суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы, а также выплату 500 тыс. рублей денежной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU