2019-04-10T13:53:25+03:00
Происшествия

Ртищевец получил срок за самосуд над бывшим квартирантом подруги

Он избил его до смерти из-за ее жалоб
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд присяжных признал 37-летнего жителя Ртищево Павла Егорова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, установлено, что 28 февраля 2018 года мужчина пришел в гости к своей 49-летней приятельнице и ее 45-летней подруге, живущей в Ртищево и они устроили банкет. 1 марта 2018 года около 19:00 к ним заглянул 43-летний мужчина, который раньше жил у хозяйки дома. Павел вспомнил, что когда гость жил у его подруги, та жаловалась на грубость постояльца.

Осужденный начал лупить бывшего квартиранта ногами по голове и телу. Тот скончался на месте.

Хозяйка вызвала полицию, а гости поспешили уйти.

Несмотря на непризнание Павла Егоровым своей вины, суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы, а также выплату 500 тыс. рублей денежной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алимова надеется, что при Романове депутатов не будут спускать с лестницы
Панков: Полномочия по капремонту помогут муниципалитетам шире применять свои возможности
В центре Саратова продолжают закрывать люки и устранять свалки
Саратовские школьники написали первый диктант по кибербезопасности
Володин поздравил Алимову с днем рождения и попросил не материться
Жительнице Балаково дали два года тюрьмы за коллекцию наркотиков
В Саратове из-за лопнувшего колеса перевернулась «Калина»
В энгельсской администрации появился еще один замглавы
Покупательнице шаурмы в Саратове дали сдачу фальшивками
Здоровый образ жизни и просветительскую деятельность поддержит в Саратовской области Фонд «АТР АЭС»
В Самойловке мужчина нашел трупы матери и ее сожителя, когда пришел навестить
Губернатора Саратовской области не устраивают темпы проведения капремонта домов
Минпром: Завод «Роберт Бош Саратов» частично переведен на плавающий график занятости
В Саратове ожидается масштабное отключение воды
С начала года в Саратовской области осмотрели и вакцинировали более 1 млн животных
С «Северсталь — Сортовой завод Балаково» взыскали 1,2 млн рублей за сточные воды
В Саратовской области обнаружили небезопасный раствор для инъекций
В Саратовской области впервые проверят качество уроков физкультуры
Лесхозы Саратовской области получат 345,5 млн рублей на новую технику
В Волжском районе Саратова разберутся с парковкой на тротуарах
Только один день саратовцы смогут отправить открытку «Наш Гагарин!»
В Саратовской области может появится сборная киберспортсменов
СГЮА приглашает саратовцев написать «Тотальный диктант – 2019»
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №11