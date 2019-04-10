2019-04-10T13:47:17+03:00
Общество

В День космонавтики саратовцев приглашают на межгалактический космодром

Будет построена модель Солнечной системы
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Мероприятия к дню космонавтики в Саратовской области пройдут в двух местах: Саратове и Энгельсском районе.

Самым первым из них станет митинг на Набережной космонавтов, он начнется в 8:30.

Замминистра — начальник управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая, начальник управления культуры администрации Энгельсского муниципального района Светлана Прокофьева и начальник отдела по культурно-массовой работе управления по культуре мэрии Ирина Григорьева рассказали о плане мероприятий на сегодняшней пресс-конференции.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Фото: Дарья Вострикова

На месте приземления Гагарина,в 11:00 пройдет торжественным митинг-концерт «Путь в космос нам открыл Гагарин», после чего начнутся показательные выступления парашютистов.

Но еще до 11:00 будут работать интерактивные площадки, а с 9:00 на автодроме пройдут соревнования мотогонщики-эндуристов, где будут участвовать спортсмены из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода и других регионов.

На спортплощадках можно попробовать свои силы в шахматах с гроссмейстером, сдать нормативы ГТО с Даци Дациевым, Сергеем Хованским и Сергеем Улегиным, услышать выступления саратовских рок-групп.

Праздник не обойдется без почетных гостей.

Энгельсский район посетят: летчик-космонавт СССР, Герой Советского союза, генерал-майор, депутат Государственной думы Валентина Терешкова, почетный академик российской академии космонавтики имени Циолковского Сергей Нефедов, академики Виктор Порохня и Валерий Фаренков.

После выступлений начинается зрелищная часть программы: с 11:40 до 11:45 над месото приземления Ю.А. Гагарина пролетят самолеты дальней авиации ТУ-95, ТУ-160.

Также планируется высадка «Памятной аллеи», посещение выставки «Страна, покорившая космос».

Но и на этом все сюрпризы не заканчиваются. Гостей ждет межгалактический космодром «Мы — дети Галактики!» — это площадки, представлены по принципу модели Солнечной системы. Вокруг Солнца будут вращаться девять планет и Луна.

Это станция «Город мастеров», «Научно-технический городок», молодежная площадка «неПРОСТОкосмос», а также кинотеатр «Звездный».

В мобильном кинозале, где зрители увидят мультфильм «Белка и стрелка», фильмы «Главный», «Притяжение», документальный фильм «Гагарин».

Вечерняя часть мероприятий пройдет в 18 00 в Саратове у ретро-трамвая «Семен», где состоится тематический флешмоб и космическая викторина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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