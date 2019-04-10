2019-04-10T13:19:42+03:00
Недвижимость

Регоператор повышает платежную дисциплину управляющих организаций

Ведется активная разъяснительная работа с населением
Екатерина Семенова
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Михаил АндреевМихаил Андреев
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Региональный оператор Саратовской области ведет активную разъяснительную и претензионную работу с управляющими жилым фондом организациями. Своевременная оплата услуг ресурсоснабжающим организациям говорит о качественно выстроенной работе и полноценном оказании услуг населению. Наличие копящейся задолженности управляющей организации говорит о проблемах в работе и рисках для добросовестных плательщиков-собственников жилых помещений.

В зависимости от того, к какой группе по величине наколенной задолженности относится должник, Регоператор может выбрать механизм взыскания задолженности. Сначала ведется информационно-разъяснительная работа с должниками, потом претензионная, крайним решением является расторжение договора с управляющей организацией в соответствии с ЖК РФ и взыскание долга, в том числе, в судебном порядке. Жители домов под управлением недобросовестных управляющих организаций переводятся на оплату по прямым договорам.

В Саратове уже разорваны договоры с управляющими компаниями, обслуживающими несколько десятков многоквартирных домов. Например, с УК «Содружество», УК «Строительные и дорожные машины» и УК «Уютный дом» в связи с наличием у них задолженностей более двух месяцев. При этом большинство жителей вовремя и в полном объеме оплачивали счета. Теперь граждане автоматически передут на прямые договоры и будут получать отдельные платежные документы с указанием абонентского счета. Отметим, что письменного заключения договора с региональным оператором не требуется.

- Мы видим собираемость платежей с управляющих организаций и сравниваем ее с собираемостью платежей по прямым договорам. Очевидно, платёжная дисциплина в два раза выше у жителей, перешедших на прямые договоры. Благодаря данному процессу происходит отказ от посредников в лице управляющих организаций, в том числе недобросовестных. Преимуществом такой системы расчетов также является гарантированная оплата услуг в полном объеме и в установленные сроки. Наши действия по расторжению договоров существенно повышают платежную дисциплину со стороны других участников рынка. УК фактически собирают средства и распоряжаются ими по своему усмотрению, иногда «забывая» оплатить услуги ресурсоснабжающих организаций и Регоператора. В отношении таких управляющих организаций мы готовы обращаться в прокуратуру и в суд, — отмечает директор Регоператора Михаил Андреев.

Как отметили в Регоператоре, наличие у управляющих организаций просуженной задолженности перед РСО, более чем за два месяца является грубым нарушением лицензионных требований и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц — от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.

Регоператор напоминает, что добросовестность при оплате коммунальной услуги обращению с ТКО и работа по повышению платежной дисциплины является обязательными условиями обеспечения возврата первоначально вложенных инвестиций, что ведет за собой дальнейшее плановое снижение тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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