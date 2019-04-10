Новый спикер Саратовской облдумы нацелен на реализацию нацпроектов
Валерий Радаев и Николай Панков оценили избрание Александра Романова спикером Саратовской облдумы.
Новый спикер Саратовской областной думы Александр Романов заявил о намерении сосредоточить внимание на реализации национальных проектов.
- Первые шаги уже сделаны и они нацелены на реализацию нацпроектов. Будем привлекать общественность, обсуждать тему на общественных площадках. Наша задача — работать совместно с «Единой Россией», — отметил он.
Александр Романов рассказал о планах работы.
Губернатор Валерий Радаев поздравил Александра Романова с избрание на пост спикера облдумы.
Депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков, в свою очередь заявил о важность, что региональный парламент возглавил человек, который настроен на совместную работу всех фракций. По мнению Николая Панков, граждане заметят результат этой работы.
Валерий Радаев и Николай Панков оценили избрание Александра Романова спикером Саратовской облдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU