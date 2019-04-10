Новый спикер Саратовской облдумы нацелен на реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-10T12:56:02+03:00

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Новый спикер Саратовской областной думы Александр Романов заявил о намерении сосредоточить внимание на реализации национальных проектов.

- Первые шаги уже сделаны и они нацелены на реализацию нацпроектов. Будем привлекать общественность, обсуждать тему на общественных площадках. Наша задача — работать совместно с «Единой Россией», — отметил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702288" frameborder="0"></iframe> Александр Романов рассказал о планах работы.

Губернатор Валерий Радаев поздравил Александра Романова с избрание на пост спикера облдумы.

Депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков, в свою очередь заявил о важность, что региональный парламент возглавил человек, который настроен на совместную работу всех фракций. По мнению Николая Панков, граждане заметят результат этой работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702287" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев и Николай Панков оценили избрание Александра Романова спикером Саратовской облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU