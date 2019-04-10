2019-04-10T12:56:02+03:00
Политика

Новый спикер Саратовской облдумы нацелен на реализацию нацпроектов

Он готов привлекать к работе общественность [видео]
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев и Николай Панков оценили избрание Александра Романова спикером Саратовской облдумы.

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Новый спикер Саратовской областной думы Александр Романов заявил о намерении сосредоточить внимание на реализации национальных проектов.

- Первые шаги уже сделаны и они нацелены на реализацию нацпроектов. Будем привлекать общественность, обсуждать тему на общественных площадках. Наша задача — работать совместно с «Единой Россией», — отметил он.

Александр Романов рассказал о планах работы.

Губернатор Валерий Радаев поздравил Александра Романова с избрание на пост спикера облдумы.

Депутат Госдумы, секретарь реготделения ЕР Николай Панков, в свою очередь заявил о важность, что региональный парламент возглавил человек, который настроен на совместную работу всех фракций. По мнению Николая Панков, граждане заметят результат этой работы.

Валерий Радаев и Николай Панков оценили избрание Александра Романова спикером Саратовской облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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