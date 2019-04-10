В Саратове мужчина задушил сожителя-собутыльника и сел на 9 лет

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-10T12:39:29+03:00

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 29-летнему Даулету Шентимирову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчину признали виновным в убийстве.

Во ходе расследования было установлено, что вечером 25 ноября Шентемиров вместе с 32-летним приятелем распивали спиртное в совместно снимаемой квартире дома на проспекте Энтузиастов.

Мужчину поссорились из-за службы в армии. Собутыльник попенял Шентимирову, что тот не служил, в отместку тот задушил приятеля. После этого он рассказал о случившемся соседям, которые вызвали полицию и скорую. Врачи констатировали смерть потерпевшего.

В суде Шентимиров не признал вину. Тем не менее суд приговорил его к девяти лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU