Злостный алиментщик из Хвалынска раскаялся и выплатил долги после ареста автомобиля

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-10T12:33:23+03:00

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Житель Хвалынского района Саратовской области накопил более 100 тысяч рублей долгов по алиментам своему малолетнему ребенку. После решения суда за дело взялась служба приставов.

Чтобы выбить с нерадивого отца деньги, оказалось достаточно запретить совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2121. После этого алиментщик пришел к приставам сам и предложил закрыть все долги. Как оказалось, машину он собирался продавать, и сделка едва не сорвалась из-за запрета приставов.

- В присутствии пристава денежные средства переданы по расписке взыскательнице, матери его ребенка, — сообщили в региональном УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU