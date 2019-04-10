Злостный алиментщик из Хвалынска раскаялся и выплатил долги после ареста автомобиля
Житель Хвалынского района Саратовской области накопил более 100 тысяч рублей долгов по алиментам своему малолетнему ребенку. После решения суда за дело взялась служба приставов.
Чтобы выбить с нерадивого отца деньги, оказалось достаточно запретить совершение регистрационных действий с принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2121. После этого алиментщик пришел к приставам сам и предложил закрыть все долги. Как оказалось, машину он собирался продавать, и сделка едва не сорвалась из-за запрета приставов.
- В присутствии пристава денежные средства переданы по расписке взыскательнице, матери его ребенка, — сообщили в региональном УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU