Николай Панков: Приоритетом для Романова всегда были интересы наших граждан

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-10T12:05:25+03:00

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Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что работа Александра Романова на посту спикера областной Думы поможет объединить работу всех фракций в интересах наших жителей.

- Председатель областной Думы должен быть профессионалом, который будет слышать мнение каждого депутата и для которого главной задачей будет решение проблем наших граждан, повышение доверия к партии. Давно знаю Александра Сергеевича по его депутатской деятельности, его работе как главы регионального Пенсионного Фонда, руководителя фракции в областной Думе. Для него всегда приоритетом были интересы людей. Он знает проблемы муниципалитетов, сельских жителей, трудовых коллективов, ветеранов, работников соцсферы. Всегда открыт и доступен для людей.

Отмечу, что выступления кандидатов от оппозиции сегодня были направлены на разжигание розни, на разъединение. Считаю, это неправильно. Сегодня особенно важно, чтобы депутатский корпус был единым. Уверен, Романов сможет не только усилить работу фракции, но и объединить все фракции парламента для совместной работы с губернатором в интересах наших граждан. Необходимо совместно работать над тем, чтобы повышалось благосостояние жителей региона, росло их доверие к партии, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU