В Саратовской области горели два дома

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-10T11:23:46+03:00

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Вчера, 9 апреля, в Саратовской области полыхали два жилых дома.

Тушить первый пожар в двухквартирном здании на улице Комарова в Озинках выехали семь пожарных и две единицы техники в 10:11.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, они успешно справились с возгоранием на площади 12 кв.м.

Устранять второй очаг выехали семеро пожарных и две единицы техники уже в 16:16 в селе Большой Мелик Балашовского района.

Они потушили 100 кв.м. частного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU