В Саратовской области горели два дома
Их тушили семеро пожарных
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Вчера, 9 апреля, в Саратовской области полыхали два жилых дома.
Тушить первый пожар в двухквартирном здании на улице Комарова в Озинках выехали семь пожарных и две единицы техники в 10:11.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, они успешно справились с возгоранием на площади 12 кв.м.
Устранять второй очаг выехали семеро пожарных и две единицы техники уже в 16:16 в селе Большой Мелик Балашовского района.
Они потушили 100 кв.м. частного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU