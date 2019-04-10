2019-04-10T11:18:24+03:00
Происшествия

Пенсионер из Алгая отдал 6 тыс.рублей за мат в адрес полицейского

В момент совершения преступления он был пьян
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 62-летнего жителя Александрово-Гайского района в оскорблении представителя власти.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено,что 15 января 2019 года мужчину остановили сотрудники полиции, поскольку тот был пьян и находился в общественном месте.

Его доставили в больницу для прохождения освидетельствования, но уже в приемном отделении нарушитель выпустил поток нецензурной брани в адрес инспектора полиции.

За свой бойкий язык мужчине назначили наказание в виде 6 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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