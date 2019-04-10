Пенсионер из Алгая отдал 6 тыс.рублей за мат в адрес полицейского
В момент совершения преступления он был пьян
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 62-летнего жителя Александрово-Гайского района в оскорблении представителя власти.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено,что 15 января 2019 года мужчину остановили сотрудники полиции, поскольку тот был пьян и находился в общественном месте.
Его доставили в больницу для прохождения освидетельствования, но уже в приемном отделении нарушитель выпустил поток нецензурной брани в адрес инспектора полиции.
За свой бойкий язык мужчине назначили наказание в виде 6 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU