Юлия Литневская помогла пенсионерке помочь с лечением сына

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-10T11:17:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионерка Зинаида Сорокина обратилась к депутату Саратовской областной Думы Юлии Литневской с просьбой посодействовать в срочной госпитализации ее сына.

Несколько месяцев назад в результате серьезной травмы сын пенсионерки получил перелом шейки бедра, из-за которого не имеет возможности ходить. При содействии Юлии Литневской, сразу после проведенного ею приема граждан, сын заявителя был направлен на консультацию в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ. По итогам обследования больному потребовалось дополнительное терапевтическое лечение. Депутат обратилась с соответствующей просьбой к главврачу «Саратовской городской клинической больницы №12» Заводского района Сергею Ходаеву. Больной был незамедлительно принят в лечебное учреждение. После курса реабилитации в «Саратовской городской клинической больнице №12», его планируется перевести в НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ, где проведут специализированное лечение.

Пенсионерка Зинаида Ивановна поблагодарила Юлию Литневскую за оказанную помощь.

- Я убедилась в эффективной работе депутатов, и очень благодарна Юлии Михайловне Литневской. Благодаря ее содействию, мой сын проходит восстановительное лечение и скоро сможет ходить. Для меня это сравнимо с чудом! Спасибо за отзывчивость и неравнодушное отношение к просьбам простых жителей Заводского района, — прокомментировала она.

- Здоровье ребенка — самое ценное для любой матери, сколько бы ни было ему лет. Рада, что получается в таких вопросах помогать и благодарю тех, кто откликается на обращения. Неравнодушие — лучшее не только из человеческих качеств, но и, наверное, из профессиональных. Рада, что все профессионалы, к которым приходится обращаться, чтобы помочь людям, наделены им в полной мере, — прокомментировала Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU