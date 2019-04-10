Прокуратура помогла сироте из Марксовского района получить квартиру

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-10T11:12:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Марксовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 23-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что девушка является сиротой и с 2014 года стоит на учете в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области в качестве нуждающейся в жилье.

Попечительство над сиротой прекратили, но своего угла у нее так и не появилось.

Прокурор отправил в суд иск на министерство строительства и ЖКХ Саратовской области с требованием дать девушке квартиру площадью не менее 30 кв.м.

Суд удовлетворил эти требования и теперь сирота получила жилплощадь в новом многоквартирном доме в Марксе по договору найма специализированного жилого помещения из государственного специализированного жилищного фонда области.

ИСТОЧНИК KP.RU