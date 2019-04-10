Учитель школы в Саратове отдаст 50 тыс. рублей за ученика, раненого ружьем на уроке

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-10T10:56:13+03:00

В него случайно выстрелил другой ребенок

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В Саратове учителю одной из средних школ назначили наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей.

- Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следствием установлено, что вечером 4 марта ученики этой школы были на уроке ОБЖ. В нарушение программы и учебного плана дети практиковались в стрельбе из

пневматической винтовки. Один из них нарушил правила техники безопасности и выстрелил 12-летнему однокласснику в нижнюю челюсть.

Ребенка срочно повезли в больницу, где из него извлекли пулю от винтовки.

Еще до окончания следствия педагог признал свою вину.

Ему назначили штраф размером в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU