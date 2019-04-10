В Саратове начали ходить два из исчезнувших маршрутов
Об этом сообщает мэрия
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В минувший понедельник, 8 апреля, в мэрии состоялось совещание по поводу переставших ходить маршрутов в Саратове.
Директор МКУ «Транспортное управление» Екатерина Максимова сказала, что с сегодняшнего дня, 10 апреля, никаких проблем с транспортом не будет.
Напомним, что в городе внезапно перестали ходить 13 маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, сегодня вновь на улицах появились маршрутки №16 и 55.
Остальные маршруты планируют пустить на линию в течение дня.
ИСТОЧНИК KP.RU