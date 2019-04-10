Спикером Саратовской областной думы избран Александр Романов
Он получил 28 голосов
Александр Романов избран спикером облдумыФото: Александр Уриевский
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Спикером Саратовской областной думы избран Александр Романов.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время тайного голосования за Романова отдали голоса 28 депутатов.
Представитель ЛДПР Дмитрий Пьяных получил два голоса.
Коммуниста Александра Анидалова поддержали трое коллег.
Всего голосовали 33 депутата.
После оглашения итогов Александр Романов занял место в президиуме.
ИСТОЧНИК KP.RU