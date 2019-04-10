2019-04-10T10:47:43+03:00
Политика

Спикером Саратовской областной думы избран Александр Романов

Он получил 28 голосов
Александр Уриевский
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Романов избран спикером облдумыАлександр Романов избран спикером облдумыФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Спикером Саратовской областной думы избран Александр Романов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время тайного голосования за Романова отдали голоса 28 депутатов.

Представитель ЛДПР Дмитрий Пьяных получил два голоса.

Коммуниста Александра Анидалова поддержали трое коллег.

Всего голосовали 33 депутата.

После оглашения итогов Александр Романов занял место в президиуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове мужчина задушил сожителя-собутыльника и сел на 9 лет
Злостный алиментщик из Хвалынска раскаялся и выплатил долги после ареста автомобиля
Заводской район Саратова до завтра остался без воды
Николай Панков: Приоритетом для Романова всегда были интересы наших граждан
В Саратовской области горели два дома
Пенсионер из Алгая отдал 6 тыс.рублей за мат в адрес полицейского
Юлия Литневская помогла пенсионерке помочь с лечением сына
В администрации признали, что ограждение в сквере первой учительницы сняли рабочие
Прокуратура помогла сироте из Марксовского района получить квартиру
В Саратовской облдуме проведут совещание по «Протону»
Учитель школы в Саратове отдаст 50 тыс. рублей за ученика, раненого ружьем на уроке
В Саратове начали ходить два из исчезнувших маршрутов