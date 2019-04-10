2019-04-10T10:44:06+03:00
Политика

Дмитрий Пьяных заявил, что за ним — Жириновский

Александр Романов считает главной своей задачей реализацию нацпроектов
Александр Уриевский
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Кандидат в председатели Саратовской облдумы от ЛДПР Дмитрий Пьяных во время дебатов заявил, что он не боится работы в должности спикера.

- Потому что за мной фракция ЛДПР и лично Владимир Жириновский — отметил он.

Пьяных заявил, что главная черта спикера — принципиальность.

Отвечая на вопросы, представитель ЛДПР, ответил, он за прямые выборы глав районов и городов, это улучшит качество власти.

Жизненного опыта для работы спикера у него хватит, считает Дмитрий Пьяных.

Кандидат на пост спикера от ЕР Александр Романов, заявил что осознает степень ответственности на такой должности. Сейчас, по его мнению, в думе сложился компетентный коллектив депутатов, несмотря на тактические противоречия, задачи по улучшению качества жизни населения в области вполне решаемы. Романов заявил что планирует усилить работу депутатов на местах, с избирателями. Первоочередной задачей Романов назвал выполнение национальных проектов.

Он отметил, что поддерживает инициативу спикера ГД Володина об участии парламента в назначении министров.

Романов заявил, что не различает коллег-депутатов на тех кто работает на зарплату, а кто нет. Количество выдвинутых законодательных инициатив зависит от его компетенции, но основная ответственность лежит на депутатах перед избирателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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