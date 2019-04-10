Саратовские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по плаванию

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-10T10:40:49+03:00

Они заняли шесть почетных мест

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С 4 по 7 апреля в Москве проводился Всероссийский турнир по синхронному плаванию «Сердце волны».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, почетные места в обязательной программе — фигуры, получили шесть саратовских спортсменов.

Первое место заняли Анна Савичева, Арина Мижевова, Анна Брюзгина, Рания Шабанова, Настя Подлесных, Виолетта Городилова.

«Серебро» получили Адель Биктемирова, Ева Молчанова, Ксения Кашина, Милана Пилипенко, а «бронзу» Анна Стекольникова, Александра Кондакова, Анна Беглакова, Кристина Зайцева.

Второе место в «дуэте» получили Ирина Самойлова и Рания Шабанова, в «соло» Соня Нестерова, а в «трофи» Кристина Зайева, Соня Нестерова и Мария Колотова.

ИСТОЧНИК KP.RU