2019-04-10T10:40:49+03:00
Общество

Саратовские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по плаванию

Они заняли шесть почетных мест
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 4 по 7 апреля в Москве проводился Всероссийский турнир по синхронному плаванию «Сердце волны».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, почетные места в обязательной программе — фигуры, получили шесть саратовских спортсменов.

Первое место заняли Анна Савичева, Арина Мижевова, Анна Брюзгина, Рания Шабанова, Настя Подлесных, Виолетта Городилова.

«Серебро» получили Адель Биктемирова, Ева Молчанова, Ксения Кашина, Милана Пилипенко, а «бронзу» Анна Стекольникова, Александра Кондакова, Анна Беглакова, Кристина Зайцева.

Второе место в «дуэте» получили Ирина Самойлова и Рания Шабанова, в «соло» Соня Нестерова, а в «трофи» Кристина Зайева, Соня Нестерова и Мария Колотова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове мужчина задушил сожителя-собутыльника и сел на 9 лет
Злостный алиментщик из Хвалынска раскаялся и выплатил долги после ареста автомобиля
Заводской район Саратова до завтра остался без воды
Николай Панков: Приоритетом для Романова всегда были интересы наших граждан
В Саратовской области горели два дома
Пенсионер из Алгая отдал 6 тыс.рублей за мат в адрес полицейского
Юлия Литневская помогла пенсионерке помочь с лечением сына
В администрации признали, что ограждение в сквере первой учительницы сняли рабочие
Прокуратура помогла сироте из Марксовского района получить квартиру
В Саратовской облдуме проведут совещание по «Протону»
Учитель школы в Саратове отдаст 50 тыс. рублей за ученика, раненого ружьем на уроке
В Саратове начали ходить два из исчезнувших маршрутов