Саратовские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по плаванию
С 4 по 7 апреля в Москве проводился Всероссийский турнир по синхронному плаванию «Сердце волны».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, почетные места в обязательной программе — фигуры, получили шесть саратовских спортсменов.
Первое место заняли Анна Савичева, Арина Мижевова, Анна Брюзгина, Рания Шабанова, Настя Подлесных, Виолетта Городилова.
«Серебро» получили Адель Биктемирова, Ева Молчанова, Ксения Кашина, Милана Пилипенко, а «бронзу» Анна Стекольникова, Александра Кондакова, Анна Беглакова, Кристина Зайцева.
Второе место в «дуэте» получили Ирина Самойлова и Рания Шабанова, в «соло» Соня Нестерова, а в «трофи» Кристина Зайева, Соня Нестерова и Мария Колотова.
ИСТОЧНИК KP.RU