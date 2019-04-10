В Вольске пьяная мать не выпускала работников детсада из дома, угрожая убийством

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-10T10:34:33+03:00

Они пришли к ней поговорить о родительских обязанностях

Изменить размер текста: A A

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Вольска за незаконное лишение свободы двух лиц, а также угрозу убийством.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 25 февраля 2019 года днем пьяная мать позвонила классному руководителю одного из своих детей и спросила, где ее ребенок. Оказалось, первоклассник не хотел идти к пьяной маме домой и ждал с уроков свою старшую сестру, которая училась во вторую смену. Учитель заподозрила, что звонившая была пьяна и рассказала об этом директору, а та органам опеки.

Ранее нерадивая мать уже привлекалась к ответственности за неисполнение родителями своих обязанностей. Кроме того, эта семья стояла на учете у контролирующих органов как находящаяся в социально-опасных условиях.

Поэтому к ним домой пришли заведующая и воспитатель детсада, куда ходил один из детей женщины.

Хозяйка квартиры пустила их, но замечания по поводу неисполнения своих родительских обязанностей восприняла агрессивно. Она схватила нож и не выпускала гостей, угрожая убийством, если они еще раз придут снова или попытаются забрать детей.

Их освободила только прибывшая полиция и сотрудники ПДН.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следователи допрашивают потерпевших, персонал учебных заведений, сотрудников органов профилактики, а также соседей агрессивной женщины. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU