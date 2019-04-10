2019-04-10T10:33:23+03:00
Общество

Николай Панков: Романов знает, какова жизнь в районах, и есть желание работать

Депутат Госдумы оценил кандидатов на пост спикера Облдумы
Екатерина Семенова
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Александр РомановАлександр Романов
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» продолжил комментировать выступления кандидатов на пост председателя областной Думы.

- Вышел Романов. Вселяет надежду то, что хочет объединить все фракции служению жителям. Говорит уверенно. Бывший глава, знает, какова жизнь в районах. Руководит федеральной структурой — Пенсионным Фондом. Эти учреждения — по всей области. Знаю, он ближе всех к компромиссу среди коллег. Желание работать есть. Как каждый глава, немного с хитрецой. Рубить сплеча не станет. Иногда и от того, что не всегда знает, как. Знаю, и часть депутатов других партий согласны с ним, — отметил Николай Панков.

По мнению депутата, кандидату от ЛДПР пока не хватает опыта.

- Дмитрий Пьяных сдержаннее. Ему бы практики побольше и жизненного опыта. Хотя бы немного харизмы, как у Жириновского. Думаю, если сейчас объявят, что он председатель, он тут же снимет свою кандидатуру и откажется от этой должности. А пока уверенно тренируется и пропагандирует ЛДПР, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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