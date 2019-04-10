2019-04-10T10:38:25+03:00
Общество

Александр Анидалов: Во главе Облдумы должен стоять оппозиционер

В Облдуме продолжаются дебаты кандидатов на пост спикера
Дарья Вострикова
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..Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 10 апреля, продолжается избрание кандидата на пост председателя думы Саратовской области.

Напомним, на эту должность выдвинули трех претендентов: Александр Анидалов от КПРФ, Дмитрий Пьяных от фракции ЛДПР и Александр Романов от «Единой России».

Пока ведется тайное голосование, каждому из них дали слово.

«Коммунист» Александр Анидалов в своем выступлении заявил, что никогда коммунисты не будут на одной стороне с ЕР, это временный альянс, в котором есть перекос в одну из сторон. По его мнению, идёт война с народом, на стороне которого он является.

Он заметил, что Саратовская областная дума не является законодательным органом, поскольку полностью «легла» под исполнительную власть. Он обвинил коллег, что все законы принимаются едва ли не читая.

Александр Анидалов заявил, что во главе думы, где большинство депутатов избранники «Единой России», должен стоять оппозиционер.

Отвечая на вопрос о работе над инвестициями, Анидалов заявил, что они не нужны, по крайней мере извне. Достаточно изменить формы хозяйствования на коллективные, приведя в пример совхозы.

Коллеги из ЛДПР иронично поинтересовались у эмоционального коммуниста, будет ли он продолжать так себя вести, если станет спикером или наоборот. На что Александр Анидалов ответил, что обязательно будет так делать и вообще, выступать в таком формате мог бы каждый, дело лишь в страхе.

Выступление Анидалова прокомментировал губернатор Валерий Радаев. Он заметил, что такой открытости, и возможностей у оппозиции, как в Саратовской области, ещё поискать.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Проблемы есть и в здравоохранении, и в мелиорации, но никто не забалтывает ситуацию.

- Я же про самолёты, вертолеты, которые вы критиковали, вам сказал — ничего не будет, никакого выделения средств, пока депутаты не дадут заключение. Но вы же только говорите, но ничего не делаете. Возьмите одну самую маленькую проблему в области и доведите до конца, как делает спикер Госдумы Вячеслав Володин, — заметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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