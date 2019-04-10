2019-04-10T10:17:17+03:00
Происшествия

Саратовец устроил пьяный дебош в честь своего переезда в Москву

Его задержали росгвардейцы
Дарья Вострикова
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Сотрудники московской Росгвардии задержали 35-летнего дебошира из Саратова в одном из столичных ресторанов.

Выяснилось, что он решил отметить переезд со своей малой родины, да так широко, что кадры его «гулянки» попали на телеканал «НТВ».

Развлекаться он начал с оскорбления компании, которая сидела за соседним столиком. В ответ на замечание администратора угомониться, он грозился устроить стрельбу.

Прибывшие правоохранители прервали его сольное выступление на танцполе и увезли мужчину в отдел.

Саратовец устроил дебош в московском кафе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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