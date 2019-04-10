Саратовец устроил пьяный дебош в честь своего переезда в Москву
Его задержали росгвардейцы
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Сотрудники московской Росгвардии задержали 35-летнего дебошира из Саратова в одном из столичных ресторанов.
Выяснилось, что он решил отметить переезд со своей малой родины, да так широко, что кадры его «гулянки» попали на телеканал «НТВ».
Развлекаться он начал с оскорбления компании, которая сидела за соседним столиком. В ответ на замечание администратора угомониться, он грозился устроить стрельбу.
Прибывшие правоохранители прервали его сольное выступление на танцполе и увезли мужчину в отдел.
Саратовец устроил дебош в московском кафе.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU