Саратовец устроил пьяный дебош в честь своего переезда в Москву

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-10T10:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники московской Росгвардии задержали 35-летнего дебошира из Саратова в одном из столичных ресторанов.

Выяснилось, что он решил отметить переезд со своей малой родины, да так широко, что кадры его «гулянки» попали на телеканал «НТВ».

Развлекаться он начал с оскорбления компании, которая сидела за соседним столиком. В ответ на замечание администратора угомониться, он грозился устроить стрельбу.

Прибывшие правоохранители прервали его сольное выступление на танцполе и увезли мужчину в отдел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702240" frameborder="0"></iframe> Саратовец устроил дебош в московском кафе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU