2019-04-10T09:36:02+03:00
Общество

Николай Панков раскритиковал Александра Анидалова и поздравил Ольгу Алимову

В день ее рождения он пожелал любви и процветания
Екатерина Семенова
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Ольга Алимова и Николай ПанковОльга Алимова и Николай Панков
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Депутат Государственной думы Николай Панков, секретарь регионального отделения «Единой России», сегодня, 10 апреля, присутствует на заседании Саратовской областной думы, где проходит избрание нового спикера.

- Анидалов не хочет работать конструктивно в думе со всеми фракциями. Его термины о войне, не примирении, разные стороны баррикад. Все это говорит о его, скорее всего, желании выдвигаться на пост главы Украины. Мне, возможно, показалось, он обижен, что ему чего-то недодали. Причем, с самого детства. Отмечу, хотя кричит громко в микрофон, близ сидящий с ним однопартиец, прикрывшись, подумал — вот понесло коллегу. Но в бумажке у него написано: «хлопать» и они хлопают. Про войну и коллеги заметили и высказались.

Александр Анидалов

Александр Анидалов

Честно. У человека нет ни конструктива, ни желания работать. А хочется положительного настроя. Звонок другу. Поздравляю коллегу Ольгу Николаевну Алимову. У прекрасной женщины сегодня день рождения. Оля, благополучия и успехов тебе. Глядя на твоих соратников понимаю, как тебе не легко. Любви и процветания. С днем твоего рождения, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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