2019-04-10T09:32:44+03:00
Происшествия

В Балаково водитель иномарки устроил массовую аварию

Медицинская помощь потребовалась только одному человеку
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 9 апреля, в 14:00 у дома №54 на улице Саратовское шоссе в Балаково 33-летний водитель Volkswagen Tiguan устроил массовое ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина превысил скорость, потерял управление и влетел в Opel Astra под управлением 28-летней женщины, который стоял на красный сигнал светофора. После чего автомобиль столкнулся со стоящим впереди ВАЗ-111730, за рулем которого был 67-летний мужчина.

От удара «Лада» въехала в стоящий впереди «ЗАЗ Шанс», который вел 55-летний мужчина.

На этом цепочка столкновений завершилась.

Медицинская помощь потребовалась только пожилому водителю, после чего врачи его отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове мужчина задушил сожителя-собутыльника и сел на 9 лет
Злостный алиментщик из Хвалынска раскаялся и выплатил долги после ареста автомобиля
Заводской район Саратова до завтра остался без воды
Николай Панков: Приоритетом для Романова всегда были интересы наших граждан
В Саратовской области горели два дома
Пенсионер из Алгая отдал 6 тыс.рублей за мат в адрес полицейского
Юлия Литневская помогла пенсионерке помочь с лечением сына
В администрации признали, что ограждение в сквере первой учительницы сняли рабочие
Прокуратура помогла сироте из Марксовского района получить квартиру
В Саратовской облдуме проведут совещание по «Протону»
Учитель школы в Саратове отдаст 50 тыс. рублей за ученика, раненого ружьем на уроке
В Саратове начали ходить два из исчезнувших маршрутов