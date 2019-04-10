В Балаково водитель иномарки устроил массовую аварию
Вчера, 9 апреля, в 14:00 у дома №54 на улице Саратовское шоссе в Балаково 33-летний водитель Volkswagen Tiguan устроил массовое ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина превысил скорость, потерял управление и влетел в Opel Astra под управлением 28-летней женщины, который стоял на красный сигнал светофора. После чего автомобиль столкнулся со стоящим впереди ВАЗ-111730, за рулем которого был 67-летний мужчина.
От удара «Лада» въехала в стоящий впереди «ЗАЗ Шанс», который вел 55-летний мужчина.
На этом цепочка столкновений завершилась.
Медицинская помощь потребовалась только пожилому водителю, после чего врачи его отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU