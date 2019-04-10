Росгвардейцы помогли потушить пожар в саратовском коттедже
Саратовские росгвардейцы помогли потушить пожар и спасти имущество гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, старший сержант Антон Булыгин младший сержант Антон Панчехин во время патрулирования получили сообщение о пожаре в доме на улице Казанская. Там сработала сигнализация.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и обнаружили, что горит чердак в одном из коттеджей. При этом рядом располагались другие дома, куда могло перекинуться пламя.
Булыгин и Панчехин вызвали пожарных, медиков, а сами проникли в горящий дом и начали тушение подручными средствами.
До прибытия пожарных им удалось спасти имущество.
ИСТОЧНИК KP.RU