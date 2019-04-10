Росгвардейцы помогли потушить пожар в саратовском коттедже

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-10T09:10:15+03:00

Они прибыли на место по вызову сигнализации и начали тушение подручными средствами

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Саратовские росгвардейцы помогли потушить пожар и спасти имущество гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии, старший сержант Антон Булыгин младший сержант Антон Панчехин во время патрулирования получили сообщение о пожаре в доме на улице Казанская. Там сработала сигнализация.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место и обнаружили, что горит чердак в одном из коттеджей. При этом рядом располагались другие дома, куда могло перекинуться пламя.

Булыгин и Панчехин вызвали пожарных, медиков, а сами проникли в горящий дом и начали тушение подручными средствами.

До прибытия пожарных им удалось спасти имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU