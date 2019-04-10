Жительница Энгельса украла из чужой квартиры деньги и планшет
Она уже дважды отбывала наказание за воровство
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Вчера, 9 апреля, полиция Волжского района раскрыла кражу планшета у 38-летнего жителя квартиры на улице Некрасова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам мужчины с 19:00 19 марта по 02:00 20 марта кто-то свободно зашел в его квартиру и унес планшет Samsung Galaxy Tab стоимостью почти 16 тыс.рублей и 7 тыс. рублей.
По подозрению в воровстве задержали 35-летнюю рецидивистку из Энгельса.
Женщина во всем призналась, деньги и гаджет у нее изъяли, а саму отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU