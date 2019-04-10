Жительница Энгельса украла из чужой квартиры деньги и планшет

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-10T09:05:20+03:00

Она уже дважды отбывала наказание за воровство

Изменить размер текста: A A

Вчера, 9 апреля, полиция Волжского района раскрыла кражу планшета у 38-летнего жителя квартиры на улице Некрасова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам мужчины с 19:00 19 марта по 02:00 20 марта кто-то свободно зашел в его квартиру и унес планшет Samsung Galaxy Tab стоимостью почти 16 тыс.рублей и 7 тыс. рублей.

По подозрению в воровстве задержали 35-летнюю рецидивистку из Энгельса.

Женщина во всем призналась, деньги и гаджет у нее изъяли, а саму отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU