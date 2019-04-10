В Вольском районе женщина за рулем внедорожника задним ходом сбила пешехода и уехала

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-10T09:15:20+03:00

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Вчера, 9 апреля, в 20:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на 3 км подъезда к селу Богатое от трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, неизвестный водитель «Нивы» сбил пешехода в тот момент, когда ехал задним ходом, после чего уехал.

В результате аварии пострадавшую женщину госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобилем управляла 42-летняя женщина, в отношении которой составили административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU