В Вольском районе женщина за рулем внедорожника задним ходом сбила пешехода и уехала
Водительницу нашли инспекторы ГИБДД
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Вчера, 9 апреля, в 20:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на 3 км подъезда к селу Богатое от трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, неизвестный водитель «Нивы» сбил пешехода в тот момент, когда ехал задним ходом, после чего уехал.
В результате аварии пострадавшую женщину госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобилем управляла 42-летняя женщина, в отношении которой составили административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU