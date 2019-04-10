2019-04-10T09:15:20+03:00
Происшествия

В Вольском районе женщина за рулем внедорожника задним ходом сбила пешехода и уехала

Водительницу нашли инспекторы ГИБДД
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 9 апреля, в 20:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на 3 км подъезда к селу Богатое от трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Вольском районе произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, неизвестный водитель «Нивы» сбил пешехода в тот момент, когда ехал задним ходом, после чего уехал.

В результате аварии пострадавшую женщину госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автомобилем управляла 42-летняя женщина, в отношении которой составили административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове мужчина задушил сожителя-собутыльника и сел на 9 лет
Злостный алиментщик из Хвалынска раскаялся и выплатил долги после ареста автомобиля
Заводской район Саратова до завтра остался без воды
Николай Панков: Приоритетом для Романова всегда были интересы наших граждан
В Саратовской области горели два дома
Пенсионер из Алгая отдал 6 тыс.рублей за мат в адрес полицейского
Юлия Литневская помогла пенсионерке помочь с лечением сына
В администрации признали, что ограждение в сквере первой учительницы сняли рабочие
Прокуратура помогла сироте из Марксовского района получить квартиру
В Саратовской облдуме проведут совещание по «Протону»
Учитель школы в Саратове отдаст 50 тыс. рублей за ученика, раненого ружьем на уроке
В Саратове начали ходить два из исчезнувших маршрутов