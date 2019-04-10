В центре Саратова рецидивист напал на прохожего ради телефона

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-10T08:50:05+03:00

Он настиг свою жертву в подъезде

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Вчера, 9 апреля, в полицию Фрунзенского района поступило заявление от 44-летнего мужчины о грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, в 02:00 в подъезде дома на улице Вавилова неизвестный избил его и забрал телефон Alcatel стоимостью 5300 рублей.

Предполагаемого грабителя задержали. Им оказался пять раз судимый житель Хвалынска. Похищенное у него изъяли, а на самого злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU