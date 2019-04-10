2019-04-10T08:42:58+03:00
Происшествия

В Саратове судебные приставы во время рейда по должникам арестовали пять машин

За неуплату кредитов, алиментов и налогов
Дарья Вострикова
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Судебные приставы вместе с дорожными инспекторами провели в Саратове на Предмостовой площади рейд по должникам. Искали тех, кто проштрафился по алиментам, налогам и кредитам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, в результате мероприятия выявили пять нарушителей, двое из которых не перечисляли никаких средств на собственных детей.

Например, у водителя ВАЗ-2114 был долг перед своим дитя в 450 тыс.рублей. А мужчина за рулем «четырнадцатой» не оплачивал кредит и ему нужно отдать банку почти 400 тыс. рублей.

Также выявили владельцев еще трех машин: Renault Megane, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.

Каждый из этих автомобилей арестовали, а должникам вручили требования об исполнении решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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