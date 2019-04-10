2019-04-10T08:37:45+03:00
Общество

Жители Заводского района устроили свалку у рухнувших домов

Стихийная мусорка возникла на 20-м квартале [видео]
Екатерина Семенова
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Жители Саратова жалуются на стихийную свалку.

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Жительница Саратова пожаловалась на свалку в Заводском районе.

В группе «Саратов онлайн» пользователь Наталья Костецкая рассказала, что в квадрате улиц 1-й проезд Энергетиков, Ново-Крекингская, Азина и Заречная находится несанкционированная свалка. При этом мусор граждане выкидывают, видимо, вблизи сгоревших или полуразвалившихся домов.

В комментариях горожане считают, что, наверняка, свалку устроили сами местные жители.

Жители Саратова жалуются на стихийную свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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