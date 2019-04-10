Жители Заводского района устроили свалку у рухнувших домов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-10T08:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Саратова пожаловалась на свалку в Заводском районе.

В группе «Саратов онлайн» пользователь Наталья Костецкая рассказала, что в квадрате улиц 1-й проезд Энергетиков, Ново-Крекингская, Азина и Заречная находится несанкционированная свалка. При этом мусор граждане выкидывают, видимо, вблизи сгоревших или полуразвалившихся домов.

В комментариях горожане считают, что, наверняка, свалку устроили сами местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/702215" frameborder="0"></iframe> Жители Саратова жалуются на стихийную свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU