Жители Заводского района устроили свалку у рухнувших домов
Стихийная мусорка возникла на 20-м квартале [видео]
Жители Саратова жалуются на стихийную свалку.
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Жительница Саратова пожаловалась на свалку в Заводском районе.
В группе «Саратов онлайн» пользователь Наталья Костецкая рассказала, что в квадрате улиц 1-й проезд Энергетиков, Ново-Крекингская, Азина и Заречная находится несанкционированная свалка. При этом мусор граждане выкидывают, видимо, вблизи сгоревших или полуразвалившихся домов.
В комментариях горожане считают, что, наверняка, свалку устроили сами местные жители.
Жители Саратова жалуются на стихийную свалку.
ИСТОЧНИК KP.RU