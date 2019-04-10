В Саратове юные хулиганы избили мужчину и отобрали у него куртку

СЕГОДНЯ 08:33 2019-04-10T08:33:07+03:00

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Вчера, 9 апреля, полиция Заводского района по подозрению в грабеже задержала двух 18-летних парней.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 марта с заявлением обратился 37-летний мужчина и рассказал, что в этот же день в 22:30 у ТЦ «Оранжевый» на него напали двое и избили, после чего он обнаружил пропажу куртки.

Задержанные юноши во всем признались, на них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU