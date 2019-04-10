В Шиханах грабитель с пистолетом похитил бутылку пива
Его задержали
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В минувший понедельник, 8 апреля, полиция ЗАТО Шиханы установила, что 5 апреля вечером 46-летний трижды судимый местный житель ограбил магазин на улице Ленина,9А.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина забрал пиво стоимостью 37 рублей, угрожая продавщице пистолетом.
Предполагаемого грабителя задержали и привезли в отдел. У него изъяли предмет, похожий на оружие марки col.177/4.5 мм. вв, gletcher/31stc1504 и направили на исследование.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU