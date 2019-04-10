2019-04-10T08:21:11+03:00
Происшествия

В Шиханах грабитель с пистолетом похитил бутылку пива

Его задержали
Дарья Вострикова
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В минувший понедельник, 8 апреля, полиция ЗАТО Шиханы установила, что 5 апреля вечером 46-летний трижды судимый местный житель ограбил магазин на улице Ленина,9А.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина забрал пиво стоимостью 37 рублей, угрожая продавщице пистолетом.

Предполагаемого грабителя задержали и привезли в отдел. У него изъяли предмет, похожий на оружие марки col.177/4.5 мм. вв, gletcher/31stc1504 и направили на исследование.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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