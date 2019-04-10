2019-04-10T08:12:41+03:00
Общество

Умерла автор скульптуры Юрию Гагарину Клара Матвеева

Почетному гражданину Энгельса было 92 года
Екатерина Семенова
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Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
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В Нью-Йорке скончалась Клара Матвеева, почетный гражданин Энгельса Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, Клара Матвеева умерла в возрасте 92 лет.

Клара Матвеева является автором скульптуры Юрию Гагарину, которая была установлена 12 апреля 1981 года на месте приземления первого космонавта Земли. Это одна из самых известных ее работ, но кроме этого она выполнила множество бюстов известных граждан. В Энгельсе, к примеру, установлены ее композиция «Крупская с пионерами-героями» и скульптура «Фантазер». А в Саратове — бюст Олега Янковского в музее театра драмы.

Клара Матвеева родилась 15 мая 1926 года в Горном Балыклее Сталинградской области. После окончания Саратовского художественного училища в 1949 году переехала в Энгельс, где работала в драмтеатре, Товариществе художников и Дворце пионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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