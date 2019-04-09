Предприниматели выкупили чугунный забор для города, но Саратову он оказался не нужен

СЕГОДНЯ 17:05 2019-04-09T17:11:48+03:00

Чугунные звенья теперь лежат на складе у одного из активистов "Опоры России"

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Ольга Бурутина, член регионального отделения «Опоры России», поделилась с корреспондентом «КП-Саратов» предварительными итогами проекта по спасению и восстановлению украденного чугунного забора у сквера первой учительницы на улице Соляная.

- Предприниматели, которые в рамках общественной организации «Опора России» отозвались на наш призыв, просто приложили максимум усилий к тому, чтобы использовать шанс на восстановление ограды. Мы поторопились, пока продавец был еще в доступе, выкупить у него запас этих чугунных звеньев, чтобы они никуда не делись.

Дальше мы ждем реакции от мэрии, но ее нет. Они продолжают сносить старинные чугунные заборы. Купленные звенья лежат у нас на складе, — рассказала Ольга Бурутина.

Она пояснила, что активисты «Опоры России» ожидают, что администрация Саратова должна восстановить эту ограду. Но тех звеньев, что выкупили предприниматели, не хватит, чтобы ее полностью поставить у сквера на Соляной.

Объявление уже не актуально - предприниматели выкупили все звенья забора

- Нужно искать и то, что спилили, и использовать наш выкупленный запас. Но оказывается, муниципальным предприятием снято еще 56 звеньев из такого же забора на Театральной. На это уже никаких Али не хватит (продавец забора с сайта объявлений – прим. ред.)

Есть устойчивое понимание, что ценности чугунной ограды сотрудники МБУ «Благоустройство» не понимают, что это ценно и важно для горожан. Что это определенный атрибут визуального облика скверов города, без нее он выглядит совершенно другим, — поведала «КП-Саратов» Бурутина.

Забор на ТеатральнойФото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU