Саратовцы услышали мелодии весны

9 Апр 16:45 2019-04-09T16:45:17+03:00

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В литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоялась музыкальная программа «Мелодии весны».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ансамбль «Вера, Надежда, Любовь» и студия «Бельканто» исполнили известные песни советских и зарубежных композиторов, арии из любимых оперетт, романсы, которые нашли восторженный отклик в сердцах слушателей.

Такие, как «Камушки», «А он мне нравится», «Белые крылья» гости пели вместе с артистами.

ИСТОЧНИК KP.RU