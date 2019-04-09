Саратовцы услышали мелодии весны
Концерт прошел в центральной городской библиотеке
Изменить размер текста:
В литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоялась музыкальная программа «Мелодии весны».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ансамбль «Вера, Надежда, Любовь» и студия «Бельканто» исполнили известные песни советских и зарубежных композиторов, арии из любимых оперетт, романсы, которые нашли восторженный отклик в сердцах слушателей.
Такие, как «Камушки», «А он мне нравится», «Белые крылья» гости пели вместе с артистами.
ИСТОЧНИК KP.RU