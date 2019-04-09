2019-04-09T16:40:56+03:00
Происшествия

На Московской энгельсский автобус столкнулся с легковушкой

Авария произошла при повороте на Чернышевского [фото]
Екатерина Семенова
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В центре Саратова произошло ДТП. Фото соцсетейВ центре Саратова произошло ДТП. Фото соцсетей
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В центре Саратова пассажирский автобус столкнулся с легковушкой.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, энгельсский автобус №284, притерся боком к автомобилю Lada Vesta.

Авария произошла на пересечении Московской и Чернышевского, при повороте в сторону Предмостовой площади.

Начала собираться пробка. Фото соцсетей

Начала собираться пробка. Фото соцсетей

На Московской и Чернышевского начала собираться серьезная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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