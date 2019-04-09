На Московской энгельсский автобус столкнулся с легковушкой
Авария произошла при повороте на Чернышевского [фото]
В центре Саратова произошло ДТП. Фото соцсетей
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В центре Саратова пассажирский автобус столкнулся с легковушкой.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, энгельсский автобус №284, притерся боком к автомобилю Lada Vesta.
Авария произошла на пересечении Московской и Чернышевского, при повороте в сторону Предмостовой площади.
Начала собираться пробка. Фото соцсетей
На Московской и Чернышевского начала собираться серьезная пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU