На Московской энгельсский автобус столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-09T16:40:56+03:00

Авария произошла при повороте на Чернышевского [фото]

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В центре Саратова пассажирский автобус столкнулся с легковушкой.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, энгельсский автобус №284, притерся боком к автомобилю Lada Vesta.

Авария произошла на пересечении Московской и Чернышевского, при повороте в сторону Предмостовой площади.

Начала собираться пробка. Фото соцсетей

На Московской и Чернышевского начала собираться серьезная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU