Новым прокурором Саратова стал Сергей Ломакин

9 Апр 16:35 2019-04-09T16:35:29+03:00

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Новым прокурором Саратова стал советник юстиции Сергей Ломакин.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, он служит в органах с февраля 2005 года. Был следователем прокуратуры Октябрьского района Костромской области, следователем, старшим следователем прокуратуры г. Костромы.

В июле 2012 года его вновь приняли на работу в прокуратур, где он замещал должности заместителя прокурора Ленинского района г. Ставрополя, прокурора Труновского района Ставропольского края, прокурора г. Железноводска.

В мае прошлого года Сергея Ломакина назначили первым заместителем прокурора Саратова.

Он имеет высшее юридическое образование, женат и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU