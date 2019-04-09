Следователи выясняют причины гибели женщины в Самойловском районе

9 Апр 16:12 2019-04-09T16:17:54+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели 43-летней жительницы села Святославка Самойловского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, ее бездыханное тело обнаружили односельчанки утром 8 апреля.

Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было.

Проверка показала, что 7 апреля 2019 года женщина пила спиртное вместе со своим возлюбленным у друзей, вечером они пошли домой. По пути сельчанка начала отставать от своего сожителя, а тот пришел домой и лег спать, не обратив внимание на то, что его дама не пришла домой.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стало переохлаждение.

После установления всех обстоятельств произошедшего будет дана оценка бездействию сожителя погибшей и принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU