Панков: Ситуация с оправданием Панагушина ставит в тупик

9 Апр 15:57 2019-04-09T16:05:38+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Запрос на социальную справедливость в нашем обществе требует честных, открытых ответов. И решений на благо людей. Ситуация с оправданием бывшего руководителя «Саратовгесстроя» Панагушина, честно говоря, ставит в тупик. Что отвечать дольщикам Балакова, лишившимся денег и жилья по вине действий таких вот граждан? Сейчас вместе с людьми добиваемся достройки дома ЖСК «Возрождение», получения страховых выплат. До этого удалось ввести в эксплуатацию дом ЖСК «Гарантия». Все это — большая работа: суды, постоянные рабочие встречи, поиск инвестора. Людям непросто, но уверен, что совместными усилиями вернем им жилье. Что касается веры в справедливость, им вернуть ее теперь будет сложнее. Когда они видят, что чьи-то действия остаются безнаказанными, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU