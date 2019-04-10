Сегодня выберут нового председателя Саратовской облдумы

СЕГОДНЯ 06:47 2019-04-10T06:47:16+03:00

На это место претендуют три кандидата

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Сегодня, 10 апреля, в здании Саратовской областной думы пройдет внеочередное 26-е заседание регионального парламента.

В утвержденной повестке значится лишь один вопрос — об избрании председателя Саратовской областной думы.

На этот пост выдвинуты три кандидата: Дмитрий Пьяных от фракции ЛДПР, от КПРФ — Александр Анидалов, а от «Единой России» пойдет депутат Александр Романов.

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ИСТОЧНИК KP.RU