Сегодня выберут нового председателя Саратовской облдумы
На это место претендуют три кандидата
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Сегодня, 10 апреля, в здании Саратовской областной думы пройдет внеочередное 26-е заседание регионального парламента.
В утвержденной повестке значится лишь один вопрос — об избрании председателя Саратовской областной думы.
На этот пост выдвинуты три кандидата: Дмитрий Пьяных от фракции ЛДПР, от КПРФ — Александр Анидалов, а от «Единой России» пойдет депутат Александр Романов.
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ИСТОЧНИК KP.RU