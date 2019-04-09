2019-04-09T16:08:30+03:00
Общество

В Саратове ГИБДД два дня будет ловить машины с грязными номерами

Водителей предупреждают о штрафах
Екатерина Семенова
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В Саратове ГИБДД начинает профилактическое мероприятие «Регистрационный знак».

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, два дня, 10 и 11 апреля, полиция будет выявлять машины с нечитаемыми номерами.

- Некоторые граждане сознательно пытаются скрыть регистрационный знак своего автомобиля в надежде не попасть в поле зрения приборов фото и видеофиксации нарушений ПДД, — отмечают в ГИБДД.

При этом за нечитаемые номера автовладельцам грозит штраф от 500 до 5 тыс. рублей, в случае, если знак был скрыт умышленно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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