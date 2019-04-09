2019-04-09T15:35:36+03:00
Экономика

Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом

Арбитражный суд области принял иск о банкротстве «Энгельсстроя»
Дарья Вострикова
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 в Энгельсе Саратовской области подала заявление о том, чтобы признать ООО «Завод строительных конструкций «Энгельсстрой», расположенный на проспекте Строителей, 26В, банкротом 14 июля 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе арбитражного суда, это заявление признали обоснованным и до 21 июля 2019 года на заводе введена процедура наблюдения.

Руководить ей будет Дмитрий Лысов, член Союза «Арбитражных управляющих «Правосознание».

К вопросу о дальнейшей судьбе завода суд вернется 18 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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