Очередной завод в Саратовской области могут признать банкротом
Арбитражный суд области принял иск о банкротстве «Энгельсстроя»
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 в Энгельсе Саратовской области подала заявление о том, чтобы признать ООО «Завод строительных конструкций «Энгельсстрой», расположенный на проспекте Строителей, 26В, банкротом 14 июля 2018 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе арбитражного суда, это заявление признали обоснованным и до 21 июля 2019 года на заводе введена процедура наблюдения.
Руководить ей будет Дмитрий Лысов, член Союза «Арбитражных управляющих «Правосознание».
К вопросу о дальнейшей судьбе завода суд вернется 18 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU