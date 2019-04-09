Врачи госпиталя для ветеранов войн посетили Саратовский район

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-09T15:31:37+03:00

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В Саратовском районе состоялась акция «Активному долголетию в Саратовской области быть» для ветеранов войн и пожилых людей в возрасте старше 60 лет.

Мероприятие прошло на базе Саратовской районной больницы в поселке Соколовый по инициативе главного врача госпиталя для ветеранов войн, депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева при поддержке министерств здравоохранения, социального развития и администрации Саратовского района.

Осмотр провели врачи узкой специальности: невролог, гериатр, офтальмолог, отоларинголог, дерматолог, хирург и эндокринолог. На прием к врачам госпиталя для ветеранов войн пришли не только местные жители, но и также жители близлежащих населенных пунктов и Татищевского района.

- Сегодня для Саратовского района проходит очень важное мероприятие. С нашим главным врачом госпиталя для ветеранов войн Евгением Ковалевым нам очень повезло. Да и все добрые инициативы Саратовский район поддерживает. С 9 утра квалифицированные врачи госпиталя проводят прием в нашей больнице жителей, кому за 60. Это мероприятие будет не лишним для нашего долголетия. Люди очень довольны врачами. Активное долголетие претворяется в жизнь сегодня! Народу пришло много, — отметил председатель совета ветеранов Саратовского района Николай Бабанский.

С огромной благодарностью подчеркнув отзывчивость и чуткое отношение врачей выступили местные жители.

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- Доктора очень внимательные, к нам относятся с добротой и душой. Все, кто пришел на прием довольны! Мы хотим выразить благодарность и просим почаще приезжать. Многим из нас тяжело самим ехать к врачам из района в город. А здесь нам всем позвонила участковая служба и оповестила, что специалисты будут у нас, — отметила пенсионерка Нина Кравцова.

- В прошлом году по инициативе госпиталя нами было проведено 18 выездов в муниципальные районы Саратовской области, с целью медицинских осмотров представителей старшего поколения и наших дорогих ветеранов. В этом году подобную акцию мы проводим впервые. Сегодня врачи осмотрели более 50 жителей Саратовского района. По итогам осмотров часть пациентов направлены в госпиталь для ветеранов войн для дальнейшего обследования. Наша задача – выполнение майских указов Президента РФ, увеличение продолжительности жизни для саратовцев до 78 лет и выше. Для этого необходимо обеспечить достойные условия для активного, здорового долголетия, — отметил главный врач госпиталя для ветеранов войн, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

- Госпиталь ветеранов войны выехал к нам в составе самых востребованных специалистов для населения. Акция очень важная, нужная для сельского населения, — рассказала главный врач Саратовской районной больницы Татьяна Пугачева.

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Кроме медицинского осмотра врач — гериатр и врач — психотерапевт госпиталя для ветеранов войн провели школы: «Академия памяти» и «Профилактика падений» для пациентов старше 60 лет. В рамках школы «Академия памяти» врач-невролог рассказала пациентам о заболевании «деменция», о том, на что стоит обратить внимание. Доктора показали упражнения для ежедневной тренировки мелкой моторики. Так же во время семинаров проводится тестирование в игровой форме на выявление признаков деменции.

Третьим этапом акции послужило проведение семинара для врачей и представителей социальной службы района на темы: основные гериатрические синдромы. Диагностика. Профилактика. Проблемы маршрутизации гериатрических пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU